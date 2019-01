Raddoppio statale 640 a rischio, convocato vertice alla Regione siciliana

Raddoppio della Statale 640 e cantieri di Bolognetta della 121, la Regione vuole vederci chiaro.

Questo pomeriggio si terrà infatti una riunione tecnica a cui parteciperà il governo regionale e la presidente della IV commissione dell'Ars,Giusi Savarino. Stessi temi saranno approfonditi il giorno successivo in commissione, che audirà Anas, Cmc, il comitato delle imprese creditrici, i sindaci dei comuni interessati alla viabilità delle statali 121,189 e 640 "per poter affrontare e gestire - spiega Savarino - le problematiche afferenti la crisi della Cmc e per poter coordinare le azioni da intraprendere a tutela delle imprese ed in difesa delle istanze del territorio".

Il colosso delle costruzioni Cmc di Ravenna, come noto, è attualmente prossimo al fallimento e il timore di molti è che questo comporti uno stop definitivo alle diverse opere in corso di realizzazione che interessano le province di Agrigento, Palermo, Caltanissetta e Catania. Sabato il sindaco Lillo Firetto aveva chiamato a rapporto i colleghi sindaci per coordinare iniziative comuni.