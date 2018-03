Canoni idrici 2007-2008, i condomini citano in giudizio il Comune

Diciassette condomini della città dei Templi hanno citato il Comune di Agrigento davanti al giudice di pace. L’ufficio Tributi di palazzo dei Giganti ha fatto notificare, negli ultimi tempi, delle ingiunzioni di pagamento. Dal Comune è stato richiesto il pagamento dei canoni idrici per l’anno 2007-2008. Gli agrigentini, attraverso i loro rappresentanti condominiali, però non ci stanno a pagare ed hanno citato l’ente per opporsi proprio a quelle ingiunzioni di pagamento.

Lo hanno già fatto i condomini “Rondinella”, “Smile C”, “Mattia Pascal”, uno di via Giovanni XXIII, cinque di via Acrone, due di via Dante, uno di via Magellano, due di via Manzoni, uno di viale Monserrato e uno di via Di Giovanni. Il Comune, con autorizzazione del vice sindaco Elisa Mirabile, a sua volta ha deciso di costituirsi in giudizio contro l’opposizione ratificata dai vari condomini. L’incarico di difesa e rappresentanza di palazzo dei Giganti è stato affidato, sempre dal vice sindaco, in maniera congiunta agli avvocati del primo settore: Rita Salvago e Antonino Insalaco.