Canoni idrici e ingiunzioni di pagamento, citato il Comune

Sono saliti a 33 i condomini - dislocati in varie parti di Agrigento - che hanno citato, davanti al giudice di pace, il Comune in opposizione alle ingiunzioni di pagamento emesse dall'ufficio Tributi per canoni idrici relativi all'anno 2007 - 2008. In prima battuta - stando agli atti arrivati a palazzo dei Giganti - erano stati 17 i condomini che avevano citato l'ente. Adesso se ne sono aggiunti altri e il sindaco Lillo Firetto, ora, dovrà autorizzare la costituzione in giudizio dell’ente.