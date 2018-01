Canone idrico, Federconsumatori: "Illegittime le bollette calcolate a forfait"

Illegittimo il canone idrico calcolato a forfait dal Comune di Agrigento. Lo rende noto la federazione provinciale di Federconsumatori che fa riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione emessa lo scorso maggio.

“Il prezzo della fornitura - si legge in una nota di Federconsumatori - deve essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi o induttivi, che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino pertanto illogici".

"Se da un lato la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittima del sistema forfettario, - spiega Ilenia Capodici, presidente provinciale di Federconsumatori - i cui effetti sono erga omnes, oggi assistiamo ai paradossi nei paradossi dove vi sono comuni che non pur non avendo ceduto le reti al gestore idrico, emettono fattura forfettaria in quanto sprovvisti del contatore idrometrico, altri comuni invece che pur avendo ceduto le reti, impediscono l’installazione dei contatori adducendo motivazioni assolutamente pretestuose addebitabili alla mala gestio del gestore idrico. Ed ancora, vi sono inoltre alcuni cittadini di comuni che in assenza dei contatori idrometrici contestano il sistema di bollettazione forfettaria innanzi al giudice di pace facendo valere gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione, il tutto ovviamente sfociando nel caos amministrativo".

"Nonostante il Comune di Agrigento abbia ceduto le reti, ed il gestore abbia provveduto all’installazione dei contatori idrometrici, ad alcuni utenti continuano ad arrivare ingiunzioni di pagamento di fatture relativamente al canone idrico 2007, senza che vi sia in allegato al provvedimento, né la relata di notifica che provi un precedente atto interruttivo, né la fattura a cui l’ingiunzione fa riferimento. Altro non è che il pagamento della fatturazione forfettaria. Perché ovviamente chi paga, avendo il contatore idrometrico non potrà mai ricevere fatture con la richiesta del pagamento del solo canone".