Musica ad alto volume fino a notte fonda, residenti esasperati: interviene la polizia

Residenti esasperati e arrabbiati. Una decina, forse addirittura qualcuna di più, le telefonate che sono giunte – nella notte fra domenica e ieri – al numero unico di emergenza 112.

A protestare per musica ad alto volume e per disturbo della quiete pubblica sono stati i residenti del viale Cannatello. I poliziotti delle Volanti si sono precipitati e hanno fatto spegnere gli impianti musicali. Era però già in corso un controllo della Pasi della Questura.