"Somministrava alcool a tre minorenni", denunciato il titolare di un pub

Somministrava bevande alcoliche ai minorenni. Il titolare di un noto pub di Canicattì è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Contestata anche l'aggravante: aver venduto alcool a infrasedicenne.

I poliziotti del commissariato di Canicattì, quelli della squadra amministrativa in particolar modo, stanno portando avanti una raffica di controlli - serali e notturni - nei locali pubblici frequentati in occasione della movida. Ed è proprio in occasione di queste verifiche che è stata scoperta la somministrazione di alcool ai ragazzini. Gli addetti al banco bar - hanno accertato i poliziotti - avevano dato bevande alcooliche a tre minori di cui un quindicenne, violando le norme penali e l'ordinanza sindacale che lo vieta.

Durante la raffica di controlli, gli agenti del commissariato hanno riscontrato una irregolarità amministrativa, a carico di un altro esercizio commerciale, e hanno elevato sanzione amministrativa di 2000 euro.