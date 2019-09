"Vende sigarette ad un bambino": maxi multa per un tabaccaio

Vende un pacchetto di sigarette ad un bambino e viene pesantemente multato. E' accaduto - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - ad un tabaccaio situato tra piazza IV Novembre e corso Umberto I. A quanto pare, una donna - alla guida di un'autovettura - si sarebbe fermata in doppia fila ed ha chiesto al figlio, un bambino di pochi anni, di comprare le sigarette. L'uscita dalla tabaccheria del bambino con le sigarette in mano non è sfuggita ai militari della Guardia di finanza della tenenza di Canicattì. Alla donna, i finanzieri hanno chiesto spiegazioni. Il tabaccaio è stato, invece, sanzionato.