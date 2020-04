Quarantenne trovato morto in auto, è mistero: avviate le indagini

Un uomo di circa 40 anni, originario di Riesi, nel Nisseno, è stato trovato morto nella sua auto, una Fiat Punto grigia, in sosta nel parcheggio esterno della stazione ferroviaria di Canicattì.

Gli agenti sono stati avvertiti da un passante. La polizia ha informato la Procura di Agrigento, mentre i carabinieri di Riesi hanno avvertito i familiari dell'uomo. Si indaga sulle cause del decesso. Dovrebbe trattarsi - ma non c'è ancora nessuna conferma ufficiale - di un decesso avvenuto per cause naturali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è chiaro cosa l'uomo ci facesse a Canicattì. La polizia è, infatti, al lavoro e le verifiche pare che siano cominciate oltre che sull'identità dell'uomo anche sull'autovettura all'interno della quale è stato ritrovato.