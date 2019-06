"Tenta di strangolare un immigrato e si scaglia contro i carabinieri", arrestato

Un giovane nigeriano è stato arrestato, senza non poche difficoltà, dai carabinieri di Canicattì. In via Cola di Rienzo, nel centro storico, è scoppiata una zuffa e l'immigrato avrebbe tentato di strangolare un suo connazionale. Quando sono arrivati i carabinieri, l'immigrato si sarebbe scagliato contro di loro. L'immigrato, vittima dell'aggressione, e i due militari dell'Arma sono stati medicati in ospedale, al "Barone Lombardo".