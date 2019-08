Distrutto un altro vigneto: dopo il pensionato "tocca" ad un agricoltore

Prima in contrada Giuliana, poi in contrada Aquilata. Sono diventati due gli episodi – entrambi hanno le caratteristiche del danneggiamento volto all’intimidazione – che sono stati messi a segno, nel giro di pochissimi giorni, a Canicattì: “patria” dell’uva da tavola. Ad essere distrutto, anche in contrada Aquilata, è stato un altro vigneto di proprietà, questa volta, di un agricoltore trentenne. L’uomo ha trovato tranciate e abbattute alcune centinaia di viti di uva da tavola. Il danno, ieri, risultava essere ancora in corso di quantificazione, ma si preannunciava decisamente importante. Fra i ben informati si parlava di circa 20 mila euro. Delle indagini, anche in questo caso, si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Canicattì.

In contrada Aquilata è accaduto, grosso modo, quanto era stato già messo a segno in contrada Giuliana dove venne raso al suolo un intero vigneto di proprietà di un pensionato settantenne. Il danno provocato dagli ignoti malviventi - certamente più persone, visto la quantità di viti distrutte – per il pensionato venne quantificato in circa 30 mila euro. Nessun dubbio, non per i carabinieri, sul fatto che entrambi gli episodi siano delle intimidazioni.

Non è escluso che siano state delle vendette, magari anche legate proprio alle compravendite e dunque al prezzo dell’uva da tavola. Non ci sono però certezze categoriche. E servirà del tempo per provare ad arrivare alla verità.

C’è un interrogativo, forse fra i tanti, che i militari dell’Arma della compagnia di Canicattì, nelle ultime ore, si stanno ponendo: i due episodi sono collegati, o collegabili, fra loro? E se sì, in che maniera? E’ anche su questo che, di fatto, per non lasciare nulla al caso, i carabinieri stanno lavorando.

L'attività investigativa – e questo vale per entrambe le intimidazioni - non si preannuncia affatto semplice anche perché, a quanto pare, i malviventi non si sarebbero lasciati dietro le spalle indizi o tracce.

Un altro fascicolo d’inchiesta è stato, inevitabilmente, aperto in Procura ad Agrigento.