Stipendi in ritardo, proclamato un nuovo sciopero dei netturbini

Non hanno ancora incassato gli stipendi di luglio ed agosto. I netturbini in servizio nel cantiere di Canicattì, assieme ai sindacati di categoria, hanno proclamato per martedì una nuova giornata di sciopero. La decisione arriva dopo una serie di assemblee sindacali. Dello sciopero è stata già informata - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - l'amministrazione comunale. Sono febbrili le trattative per fare desistere i netturbini dall'intenzione, proclamata, di scioperare per martedì 10. In quella giornata è prevista la raccolta di plastica e metalli e, di fatto, i disagi dovrebbero essere limitati. Il Comune di Canicattì ha comunque pagato una fattura alle imprese che potranno così "girare" i soldi ai dipendenti.