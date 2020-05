In macchina lungo la statale 640 con 100 grammi di cocaina: arrestato un 32enne

In macchina, lungo la statale 640: la Agrigento-Caltanissetta, con 100 grammi di cocaina. Ha 32 anni, l'uomo - Salvatore Graci - di Canicattì che è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato portato alla casa circondariale di Agrigento.

Proseguono senza sosta i controlli, dei carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, per la verifica del rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, oltre che naturalmente per il contrasto della criminalità. Ieri pomeriggio, durante una delle tante verifice, i militari dell'Arma del nucleo Investigativo hanno, appunto, arrestato il 32enne canicattinese.

Il giovane - secondo quanto è stato reso noto dal comando provinciale dell'Arma di Caltanissetta - è stato fermato ad un posto di controllo, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, ai confini tra le due province, in territorio di Canicattì. Pare che sia risultato agitato, motivo per il quale è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Durante l'ispezione sull'auto, è stato trovato in possesso - ricostruiscono dal comando provinciale dell'Arma di Caltanissetta - di 100 grammi di cocaina, occultati all’interno dell’auto. La sostanza e l’autovettura sono state sequestrate. L'indagato, per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato portato al carcere di Agrigento. Graci ha nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Angela Porcello.