"Speronano volanti e si scagliano contro agenti", convalidati due arresti

Arresto convalidato e obbligo di dimora a Canicattì per Francesco Di Caro, 55 anni, di Canicattì, e la compagna Chita Dana Mihaela Nicoleta, 26 anni, nata in Romania ma residente a Canicattì, arrestati con l'accusa di non essersi fermati all'alt della polizia speronando la volante e aggredendo gli agenti.

La loro jeep Grand Cherokee, era gia ricercata. Pare che, nei giorni scorsi, fosse stata trovata senza assicurazione e che nel momento in cui doveva scattare il sequestro la jeep - guidata dalla donna - fosse riuscita repentinamente ad allontanarsi. Giovedì pomeriggio, l'auto è stata però nuovamente intercettata e non si sarebbe fermata all'alt dei poliziotti del commissariato di Canicattì.

Ne è nato un inseguimento: per circa 10 chilometri - da strade di campagna al centro di Canicattì - quella jeep non soltanto non s'è fermata, ma avrebbe anche speronato e cercato di far uscire fuori strada la pattuglia della polizia. Durante la fuga vi sarebbe stato anche il rischio di investire auto o passanti. Quando gli agenti, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, sono riusciti a bloccare la jeep in viale Carlo Alberto, chi era nell'abitacolo è stato portato in commissariato.

All'udienza di convalida e per il giudizio direttissimo entrambi gli indagati - difesi dall'avvocato Angelo Asaro - hanno risposto alle domande del giudice fornendo una versione dei fatti parzialmente diversa. Il processo è stato rinviato al 16 giugno.