"Sull'auto sequestrata senza patente e con una cartuccia": denunciati in due

Alla guida di un'autovettura, che è risultata essere sottoposta a sequestro, senza patente. Mentre chi era seduto accanto al conducente cercava, maldestramente, di disfarsi d iuna cartuccia d'arma da fuoco. Sono due le persone che sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A procedere sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì.

Tanti, anzi tantissimi, i controlli effettuati dagli agenti per verificare il rispetto delle norme per il contenimento del Covid -19. Fra questi anche quelli su un'autovettura che è risultata essere condotta da un 46enne della provincia di Caltanissetta che era accompagnato da un romeno 24enne. Auto che è stata bloccata, e appunto controllata, mentre transitava per il centro cittadino di Canicattì.

Il conducente dell'auto, il nisseno, è finito nei guai per violazioni al codice della strada: guidava - ed è risultato essere recidivo - senza patente. Nell’arco del biennio ha, infatti, - stando alle ricostruzioni della Questura di Agrigento - violato svariate volte la norma. Ma l’autovettura sulla quale viaggiava è risultata essere anche sequestrata e, pertanto, è scattata la confisca del mezzo.

Il 24enne romeno - che si trovava in macchina - è stato invece, dopo una perquisizione, denunciato alla Procura di Agrigento per detenzione abusiva di munizioni. E' stato infatti trovato - secondo la ricostruzione ufficiale - in possesso di una cartuccia da arma da fuoco, della quale furtivamente cercava di disfarsi.