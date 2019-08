Tensioni nel mondo della manovalanza agricola? Scoppia la rissa in piazza

Scazzottata in piazza IV novembre, in pieno centro a Canicattì, fra uomini e donne non italiani. Sul posto sono arrivati pure dei mezzi di soccorso seguiti a ruota da quelli delle forze dell'ordine. La gran parte dei protagonisti però si sarebbero dileguata al sentire le prime sirene dei mezzi delle forze dell'ordine. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. La circostanza che la scazzottata si sia verificata domenica mattina intorno alle cinque avvalora l'ipotesi che la rissa possa essere stata scoppiata più che per futili motivi o storie di donne per tensioni nel mondo della manovalanza agricola. Piazza IV Novembre infatti è uno dei punti di ritrovo e di snodo dei braccianti agricoli non italiani presenti sul territorio che vengono inviati nelle aziende della zona.