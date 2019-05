"Trovato in possesso di 500 chili di cavi di rame rubati", condannato e arrestato

Era stato trovato - nell'aprile del 2008 - in possesso di circa 500 chili di cavi di rame, provento di furto ai danni delle Ferrovie dello Stato e dell'Enel. Il tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha disposto che il condannato espii la pena in regime di detenzione domiciliare, con diverse prescrizioni. I poliziotti del commissariato di Canicattì, ieri, hanno eseguito l'ordinanza di misure alternative alla detenzione, emessa appunto dal tribunale di Sorveglianza di Palermo, a carico di Antonino Putano di 74 anni.

L'uomo è stato ritenuto colpevole, con sentenza definitiva, del reato di ricettazione. Dovrà, dunque, scontare la pena di un anno e quattro mesi di detenzione domiciliare.