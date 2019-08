Pistola in pugno rapinano l'ufficio postale, in fuga due criminali

Due malviventi, con il volto coperto da passamontagna e armati di pistola, sono riusciti a rapinare l'ufficio postale di Borgalino a Canicattì. Il colpo è stato messo a segno poco prima delle 11. I due si sono intrufolati senza alcuna difficoltà e, una volta dentro l'ufficio postale, hanno minacciato gli impiegati. Gli operatori delle Poste non hanno avuto altra scelta che lasciare cadere nelle loro mani quanto c'era nelle casse.

Il bottino, portato via, è di 250 euro. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i carabinieri che hanno già ricostruito l'episodio delinquenziale e adesso si stanno occupando delle ricerche dei due criminali e dell'attività investigativa. I malviventi sarebbero fuggiti a piedi. Non è escluso, naturalmente, che avessero un complice che li attendeva per facilitare la fuga.

Appena la scorsa domenica 11 agosto, sempre due delinquenti hanno rapinato un distributore di benzina di Canicattì.