Preso con 11 dosi di cocaina nascoste nel borsello, arrestato barista 36enne

I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno arrestato un uomo - Stefano Rinallo, 36 anni - con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme a una donna. I militari li hanno fermati perchè non indossavano il casco.

Il loro atteggiamento nervoso li ha spinti a procedere ad una perquisizione che ha consentito di trovare, nel borsello dell'uomo, undici dosi di cocaina del peso complessivo di 5,5 grammi.

Stefano Rinallo, con precedenti di polizia, titolare di un bar in una via del centro di Canicattì, che lo scorso Capodanno aveva denunciato di essere stato ferito da un proiettile vagante, ha nominato come difensore l'avvocato Angela Porcello.

Il pm Chiara Bisso lo ha posto ai domiciliari nell'attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.