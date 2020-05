Presi con la cocaina in auto e sullo scooter, convalidati i due arresti

Arresti convalidati e misure cautelari applicate per entrambi: queste le decisioni del gip Alessandra Vella in merito ai due arresti per droga avvenuti nei giorni scorsi. Il barista Stefano Rinallo, 36 anni, è stato bloccato mercoledì dai carabinieri.

L'uomo era a bordo di uno scooter insieme a una donna. I militari li hanno fermati perchè non indossavano il casco. Il loro atteggiamento nervoso li ha spinti a procedere ad una perquisizione che ha consentito di trovare, nel borsello dell'uomo, undici dosi di cocaina del peso complessivo di 5,5 grammi.

Stefano Rinallo, con precedenti di polizia, titolare di un bar in una via del centro di Canicattì, che lo scorso Capodanno aveva denunciato di essere stato ferito da un proiettile vagante, ha nominato come difensore l'avvocato Angela Porcello e durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip gli ha applicato l'obbligo di dimora a Canicattì.

Il pubblico ministero Chiara Bisso aveva chiesto l'applicazione degli arresti domiciliari, misura alla quale è stato sottoposto nell'attesa della convalida.

Arresti domiciliari, invece, per il trentaduenne Salvatore Graci, anche lui difeso dall'avvocato Angela Porcello, fermato in auto dai carabinieri, sulla statale 640, con 100 grammi di cocaina. Nei suoi confronti, invece, il magistrato della Procura aveva chiesto la custodia in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane - secondo quanto è stato reso noto dal comando provinciale dell'Arma di Caltanissetta - è stato fermato ad un posto di controllo, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, ai confini tra le due province, in territorio di Canicattì. Pare che sia risultato agitato, motivo per il quale è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Durante l'ispezione sull'auto, è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina, occultati all'interno del mezzo. La sostanza e l’autovettura sono state sequestrate. Su entrambi i casi, nei quali gli indagati hanno preferito la strada del silenzio.