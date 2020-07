"Spaccio di stupefacenti", deve scontare 10 mesi: arrestato 44enne

Deve scontare la pena residua di dieci mesi di reclusione, essendo stato riconosciuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno arrestato – in esecuzione ad un’ordinanza di sottoposizione alla misura alternativa della detenzione domiciliare – L. C. R., nullafacente, quarantaquattrenne di Canicattì. Gli agenti hanno, di fatto, eseguito l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo e, dopo le formalità di rito, il canicattinese è stato accompagnato al domicilio che ha indicato per espiare, appunto, la pena residua di 10 mesi.

I poliziotti del commissariato di Sciacca hanno, invece, sempre negli ultimi giorni, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno e dimora, un sessantacinquenne saccense. Tanto nel caso di Canicattì quanto in quello di Sciacca, le due persone verranno, naturalmente, sottoposte a controlli periodici e sistematici.