Vetrate non a norma? Chiuso il palazzetto dello sport

Palazzetto Giudici Livatino Saetta di Canicattì chiuso in via precauzionale. A raccontarlo è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

La decisione è stata presa dall'associazione che gestisce la struttura rispetto al rischio che alcune delle vetrate possano non rispettare i requisiti previsti in tema di antinfortunistica. Le attività, annuncia il quotidiano palermitano, resteranno sospese sino a quando non sarà accertata la reale situazione e non si avranno le dovute eventuali nuove certificazioni.