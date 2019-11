La morte della piccola Carola, il sindaco: "Grazie per il generoso gesto"

“Le istituzioni, la comunità tutta, si stringono attorno ai genitori, a tutti i familiari. È un momento di inconsolabile dolore per chi ha perso la gioia di una vita che ha messo al mondo. Parlo anche da madre e ho difficoltà a trovare parole che comunque non consolano, non possono consolare. E allora, in un forte abbraccio, esprimo la gratitudine per il generoso gesto, di straordinaria umanità, compiuto tra le lacrime, decidendo, con la donazione degli organi, di accendere altre luci, altre vite. Condoglianze”. Lo ha scritto il sindaco Francesca Valenti, a nome personale, dell’istituzione che rappresenta, di tutta l’amministrazione comunale, per la morte della piccola Carola: la bambina di 10 anni morta per aneurisma cerebrale.