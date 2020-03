"Donna morta dopo intervento alla colecisti", indagati 26 medici di due ospedali

Ventisei medici di due ospedali della provincia di Agrigento sono indagati dalla Procura per l'ipotesi di reato di omicidio colposo in seguito alla denuncia dei familiari di una donna di 69 anni di Canicattì morta dopo un'operazione alla colecisti.

Il pubblico ministero Chiara Bisso ha iscritto, come atto dovuto, sul registro degli indagati i sanitari del Barone Lombardo di Canicattì e del San Giovanni di Dio che hanno avuto in cura la donna morta lo scorso 12 marzo dopo essere stata in coma alcuni giorni in seguito all'intervento. I familiari, attraverso il proprio legale, l'avvocato Calogero Meli, hanno presentato un esposto chiedendo alla magistratura di fare luce sull'episodio.

Il magistrato della Procura ha disposto l'autopsia che sarà eseguita venerdì. L'incarico sarà conferito al medico legale Giuseppe Ragazzi, fin d'ora autorizzato a indicare uno specialista che lo affiancherà nello svolgimento della consulenza.

La donna, come hanno riferito i familiari della denuncia, si è presentata il 21 gennaio al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì accusando dei forti dolori addominali. In quella circostanza le sarebbero stati diagnosticati dei calcoli alla cistifellea e fu dimessa dopo avere programmato l'intervento per l'ultimo giorno del mese. In realtà, dopo un paio di giorni, la donna torna in ospedale perchè accusa - secondo la ricostruzione dei fatti - nuovi dolori. Questa volta viene ricoverata e sottoposta ad accertamenti. La Tac, secondo quanto denunciato dalla donna, fu svolta solo dopo quattro giorni. Infine, completati altri accertamenti, si procede con l'intervento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni successivi il figlio della donna si sarebbe accorto di una perdita ematica. La paziente, quindi, viene trasferita all'ospedale San Giovanni di Dio. Ci si accorge di un improvvise complicazioni che rendono necessario un secondo intervento dal quale la donna non si è mai ripresa. Dopo alcuni giorni di coma, la sessantanovenne è morta.