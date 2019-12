La misteriosa morte del 28enne, la Procura dispone l'autopsia

Il sostituto procuratore, titolare del fascicolo d'inchiesta sulla misteriosa morte del 28enne canicattinese, oggi conferirà l'incarico al medico legale. Se non oggi stesso, nei prossimi giorni, verrà effettuata l'autopsia - all'obitorio del cimitero cittadino - sul giovane che sabato scorso è stato trovato morto, impiccato, nella sua abitazione di campagna.

I poliziotti del commissariato di Canicattì dopo aver interrogato, per ore ed ore, sabato stesso, familiari, amici, conoscenti e colleghi di lavoro hanno fatto anche delle verifiche mirate per ricostruire - e con certezza categorica - le ultime ore di vita del ventottenne.

Ad innescare il mistero era stata la scomparsa del furgone - utilizzato dal giovane per motivi di lavoro - con il quale il canicattinese, forse non da solo, avrebbe raggiunto la residenza di campagna. I poliziotti sono però riusciti a far chiarezza e a ritrovare il mezzo.