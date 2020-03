Meningite batterica, donna di 64 anni trasferita a Malattie infettive di Palermo

Meningite batterica a Canicattì. Una donna di 64 anni si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" giovedì sera. Dopo la diagnosi e le cure è stata trasferita all'ospedale Policlinico di Palermo. La notizia è stata confermata dal direttore sanitario dell'ospedale, Giuseppe Augello.

«Abbiamo avuto un caso di meningite - ha dichiarato Augello - ma rassicuro tutti sul fatto che non si tratta di meningite meningococcica, ma derivata da altro agente eziologico che non si contagia. Assolutamente non è pericolosa e non è stato necessario nemmeno attivare le procedure di profilassi. È passata dal pronto soccorso dopo la consulenza del medico di Medicina interna e post diagnosi è stata fatta una 'rachicentesi' e l'esame del 'liquor' ha dato conferma della diagnosi, escludendo però la meningite meningococcica che è quella più pericolosa. La paziente è stata trasferita e si trova in cura nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Policlinico di Palermo. Si tratta di un caso isolato, di quelli che si verificano puntualmente ogni anno. Nonostante tutto, presso la struttura, sono stati effettuati gli interventi necessari di disinfestazione dei locali dove la donna è stata".

Il "Barone Lombardo" è l'unico dei 5 ospedali agrigentini in cui non è stata montata la tenda pre-triage per il parere negativo dell'Enac visto che la zona individuata era quella adiacente alla pista d'atterraggio dell'elisoccorso ed avrebbe potuto provocare dei problemi. Ma sono stati individuati dei locali che fungono da pre-triage.