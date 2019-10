Litigano per soldi e gli brucia la macchina: denunciato 30enne

E' stato notato - dai poliziotti del commissariato di Canicattì - mentre, repentinamente, si allontanava da una via del centro. E in mano aveva una tanica. Movimenti sospetti che non sono, naturalmente, sfuggiti agli agenti che lo hanno inseguito e bloccato proprio mentre tentava - ma invano - di disfarsi del bidone che aveva ancora dei residui di liquido infiammabile. E' accaduto tutto nella tarda serata di lunedì.

Messo alle strette, il trentenne romeno, M. C., ha confessato d'aver appiccato, poco prima, il fuoco all'autovettura di un suo conoscente e connazionale con il quale aveva una diatriva per motivi economici.

I poliziotti si sono immediatamente precipitati sul luogo indicato - in un quartiere popolare di Canicattì - e hanno subito visto diverse persone, fra i quali il proprietario dell'auto, che tentavano e riuscivano a spegnere le fiamme appiccate nella parte anteriore dell'utilitaria. Una macchina che ha comunque riportato gravi danni.

Il piromane reo-confesso, nel frattempo, veniva portato in commissariato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata al trentenne M. C. è di danneggiamento a seguito di incendio.