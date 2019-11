Ruba un furgone e sfugge all'alt dei poliziotti: è caccia al ladro. Rocambolesco e pericolo inseguimento ieri notte a Canicattì. Intorno alle 2 un furgone, che poi si scoprirà essere stato rubato ad una ditta edile non canicattinese, non ha infatti rispettato l'alt imposto da una pattuglia degli agenti del locale commissariato: dopo aver finto di volersi fermare, infatti, il conducente è ripartito a tutto gas tentando di seminare i poliziotti. Ne segue un inseguimento nel quale il mezzo commette innumerevoli infrazioni al codice della strada senza alcun rispetto della sicurezza degli altri veicoli o degli operatori di polizia, arrivando ad impattare, in diverse auto in sosta.

La sua corsa folle si è fermata nella periferia di Delia, dove dopo un impatto violentissimo con le auto in sosta ha deciso di scendere dal furgone e darsi alla fuga, facendo perdere le sue tracce anche se gli agenti hanno tentato di ritrovarlo. Il mezzo è stato sequestrato, sottoposto ad accertamenti di polizia scientifica ed è risultato rubato. E' adesso "caccia" aperta all'autore della fuga. Nei giorni scorsi, va ricordato, a Canicattì era sparita anche un'auto di servizio dell'Enel.