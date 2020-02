Incidente mortale: auto contro muretto e perde la vita una 35enne

Altro sabato di sangue. Altra notte, di un fine settimana, all'insegna della tragedia stradale. Questa volta è accaduto in contrada Rinazzi a Canicattì. A perdere la vita è stata una ragazza di 35 anni: Rosalinda Migliore.

Alle ore 22 circa di ieri, l'autovettura che stava guidando: una Hyndai Matrix - non è ancora chiaro come e perché - si è schiantata contro un muretto di contrada Rinazzi. La giovane è risultata essere gravemente ferita ed è stata subito trasferita, con un'autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Sul posto, si sono precipitati i poliziotti del commissariato cittadino che si sono occupati dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica di quella che poi è stata l'ennesima tragedia del fine settimana.

Giunta in ospedale, la trentacinquenne casalinga è stata subito sottoposta, dai medici in servizio, ad un delicato intervento chirurgico. Ma durante quell'operazione è deceduta.

Sono in corso accertamenti da parte di personale del commissariato di polizia di Canicattì.