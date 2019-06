Incendiano dei cumuli di rifiuti e le fiamme arrivano fino ad una casa di campagna

Hanno voluto fare “pulizia”? Eliminare, di fatto, tutti quei cumuli di rifiuti ammassati lungo la strada che collega Canicattì con Riesi. Le fiamme – appiccate da uno o più piromani – sono però riuscite ad arrivare, alimentate appunto dalle immondizie ma anche dalle sterpaglie, ad una casa di campagna disabitata, a quanto pare, da tempo. Ed è stata devastazione. Perché la casa, seppur abbandonata dopo essere stata oggetto di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, è stata danneggiata, e pesantemente, dalle fiamme. Ad accorgersi dell’incendio è stato un passante. L’automobilista, senza alcuna remora e temendo anche il peggio, ha immediatamente allertato i vigili del fuoco.

Sul posto, pochi minuti dopo, è sopraggiunta la squadra dei pompieri del distaccamento di Canicattì. Senza non poche complicazioni, i vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle alte fiamme. Nessun dubbio, non per i pompieri, sul fatto che non si è trattato, assolutamente, di un gesto mirato. L’incendio è arrivato alla casa di campagna, abbandonata appunto, dopo aver bruciato rifiuti e sterpaglie.