Hanno appiccato il fuoco quasi in contemporanea a quattro auto: è il caos a Canicattì

Quattro macchine a fuoco, quasi in contemporanea, a Canicattì. I pompieri stanno correndo un capo all'altro della città. Fino ad ora non hanno fatto in tempo a spegnere un incendio che già - alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento - arrivavano altri "Sos". E' un risuonare di sirene - compreso quelle di polizia e carabinieri - in tutto il centro. Il numero delle auto distrutte o danneggiate dalle fiamme sembra che sia anche destinato a salire.

Gli incendi sono stati segnalati nelle vie Calatafimi, Piemonte e Capitano Maira. Al momento sono impegnate tutte le squadre disponibili dei pompieri. Idranti alla mano, i vigili del fuoco stanno cercando di fare il possibile per salvare il salvabile. Quattro le autovetture avvolte dalle fiamme. Ma non si esclude che ve ne siano altre. E' molto complicato - in questo momento di concitazione - cercare di fare chiarezza.

Gli interventi sono ancora in corso - pare che solo quello di via Calatafimi sia stato già concluso - . Impossibile, naturalmente, non al momento, stabilire cosa sia accaduto. Certo è inquietante - oltre che sospetta - la contemporaneità degli incendi. La "mano" sembra infatti essere sempre la stessa. Una "mano" che probabilmente s'è mossa con casualità. Alcuni proprietari delle macchine devastate stanno protestando ad alta voce: "Questa è l'immondizia che governa questa città. Quella è la mia macchina incendiata. Qua c'è un'altra macchina dove hanno gettato benzina. Questo è il posto dove viviamo, le persone da cui siamo circondate".

Pare che ai pompieri sia arrivata anche la richiesta d'intervento per un incendio portone. Sono momenti veramente concitati - è il caos per dirla tutta - a Canicattì. Verosimilmente è entrato in azione qualche giovane, forse più di uno. Ma nulla è certo, né potrebbe esserlo al momento. Questo è il momento dei soccorsi, ma anche della rabbia - più che legittima - per il disastro che è stato realizzato.