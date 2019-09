Scoppia l'incendio in un magazzino, dilaga il panico: danni ad un'auto ma tutti in salvo

Brucia l'autovettura - una Fiat Cinquecento - all'interno di un magazzino di via Giuseppe Verdi a Canicattì. Erano le 14 circa quando, in città, dilagava l'allarme. Ad andare a fuoco l'interno magazzino con soppalco. Sette i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Canicattì che sono intervenuti per cercare di scongiurare il peggio. Per oltre due ore, i pompieri si sono occupati prima di spegnere le fiamme e poi di mettere tutto in sicurezza. In via precauzionale, i residenti nel piccolo immobile sono stati allontanati.

Danni, e anche pesanti, alla fine, si sono registrati sull'auto e ai suppellettili presenti nel magazzino. Per fortuna, nessuno dei residenti s'è fatto male. Soltanto quando le fiamme sono state spente, tutti hanno potuto far rientro in casa propria.