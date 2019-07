Scoppia l'incendio in un capannone di materiali per imballaggio: la struttura è collassata

Devastato, da un incendio durato tantissime ore, un capannone di materiali per imballaggio. E' accaduto in contrada Grottarossa, al confine tra Canicattì e il territorio Nisseno. A causa dello spaventoso rogo, il capannone è - all'improvviso - collassato. A partire dalle 16,30 circa sono stati al lavoro, nei pressi della statale 640, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e Caltanissetta, nonché quelli del distaccamento di Canicattì.

I titolari del capannone di materiali per imballaggio sono di Canicattì. Le cause del maxi incendio non sono chiare: nessuna ipotesi viene, al momento, esclusa.