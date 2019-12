Dopo le auto "tocca" anche ai camion: nuovo falò a Canicattì

Ancora fiamme e distruzione a Canicattì. E a bruciare non sono soltanto le autovetture. Nella notte tra sabato e domenica, ben tre camion - di proprietà dello stesso imprenditore - sono andati a fuoco in contrada Petrillo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, mentre dell'attiività investigativa si stanno occupando i carabinieri. Nessuna ipotesi viene naturalmente esclusa. Ma le cause accidentali sembran solo una lontanissima ipotesi.

Gran parte dei mezzi andati in fiamme, negli ultimi tempi, sono risultati appartenere ad imprenditori o lavoratori agricoli.