Cliente preleva allo sportello e si accorge dell'incendio in banca: chiusa piazza per ore

Un cliente preleva denaro contante dallo sportello bancomat e si accorge del principio di incendio all'interno dell'istituto di credito: a sprigionarlo sarebbe stato un corto circuito provocato da un condizionatore o da una stufetta. Sul posto, in pochi minuti, sono intervenuti i poliziotti del commissariato che hanno messo in sicurezza la piazza IV novembre, attorno alla filiale del Monte dei Paschi di Siena.

La zona è stata transennata e circoscritta con del nastro bianco e rosso per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio. Nessun dubbio sulla matrice accidentale. Determinante, per limitare i danni, si è rivelato l'intervento casuale del cliente della banca visto che gli uffici erano chiusi come tutti i sabati.