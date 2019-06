Incendiata l'auto abbandonata? Le fiamme divorano quattro utilitarie

Notte di fuoco, quella appena trascorsa, in via Nazionale a Canicattì. Quattro - complessivamente - le auto devastate dalle fiamme. Fiamme che hanno avuto origine, secondo quanto è stato accertato dai carabinieri, da una Bmw serie 1 di proprietà di una casalinga trentaduenne. Pare che l'auto fosse stata messa da parte, di fatto abbandonata, perché non più marciante. Stanotte, l'incendio appunto. Un rogo che si è esteso - danneggiandole pesantemente - anche alle tre autovetture che erano posteggiate a poca distanza: una Nissan, una Renault Modus e una Fiat Punto.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del locale distaccamento. Al lavoro, per ore, anche i carabinieri della compagnia. Soltanto quanto l'incendio è stato domato, i carabinieri hanno potuto effettuare il sopralluogo che ha permesso d'accertare che le fiamme si sono sprigionate dalla Bmw serie 1.

Non è escluso - ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo - che qualcuno, durante la notte, abbia voluto fare "pulizia": liberare il tratto di strada dove era stata lasciata posteggiata, e abbandonata, la Bmw. Le fiamme hanno però creato danni, pesantissimi, anche ad altre tre macchine.

I carabinieri si stanno ancora occupando delle indagini per stabilire se sia o meno rintracciabile il piromane. Non è stata però ancora esclusa l'eventualità di un cortocircuiito sempre nella Bmw.