Brucia l'auto di una giovane donna, è mistero sulle cause: avviate le indagini

Brucia l'auto - una Peugeot - di proprietà di una trentunenne. E' accaduto, stanotte, in via Guglielmo Oberdan a Canicattì. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del locale distaccamento. Delle indagini su quella che è stata la matrice del rogo si stanno, invece, occupando i carabinieri.

Erano le 3 circa quando i pompieri - al comando provinciale di Agrigento - raccoglievano l'Sos. Veniva segnalato l'incendio di un'autovettura posteggiata lungo la strada. In una manciata di minuti, i vigili del fuoco giungevano in via Oberdan dove rimanevano al lavoro - idranti alla mano - fino alle 4,20 circa. Sul posto anche i carabinieri. Superata la fase emergenziale dell'incendio, pompieri e militari dell'Arma si sono occupati del sopralluogo di rito per provare a stabilire, fin dai primissimi minuti, cosa effettivamente avesse innescato la scintilla iniziale. Le cause non sono però risultate essere chiare. Gli investigatori parlano infatti "di cause ancora in corso d'accertamento".

Servirà del tempo, e sarà necessario anche attendere la relazione tecnica dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, per stabilire se l'incendio che ha devastato l'utilitaria della trentunenne sia di matrice dolosa o accidentale. Nessuna delle due ipotesi viene, infatti, al momento, esclusa.