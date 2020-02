Brucia l'auto di un bracciante, già acquisiti i filmati della videosorveglianza

Sta indagato la polizia sulle cause dell'incendio che ieri mattina - alle 3,40 circa - in via Lister: nel centro storico di Canicattì ha distrutto una Mercedes Classe A di un bracciante agricolo trentenne.

Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che sono, appunto, riusciti ad avere la meglio sulle alte fiamme e i poliziotti che hanno avviato le indagini.

Sarebbero state già acquisite delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, tra cui anche di quello - stando a quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - del proprietario dell'autovettura. Sistema installato a tutela della propria abitazione.