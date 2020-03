Bruciano 2 auto in sosta in area espositiva: avviate le indagini

Un nuovo incendio. Canicattì sembra ormai aver preso lo stesso andazzo che, fino a qualche tempo fa, era tipico di Licata. All'alba di ieri - in via Giglia - s'è registrato un nuovo rogo di autovetture. Due, per la precisione, che erano sistemate all'interno di un'area espositiva. Ad essere danneggiate, e anche pesantemente, sono state una Fiat Croma e una Mercedes. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Sulla natura del rogo, ieri, non trapelava alcuna indiscrezione. Di fatto, però, appariva probabile l'ipotesi di un incendio doloso. Ipotesi che dovrà naturalmente essere corroborata dall'attività investigativa. Perché solo le indagini, naturalmente, potranno fare chiarezza e mettere dei punti fermi su quello che è effettivamente accaduto: se s'è trattato cioè di un incendio doloso o di un rogo dalla matrice accidentale.