Svaligiata l'abitazione di un pensionato: portati via oro, argento e orologi

Approfittano della momentanea assenza del padrone di casa – un pensionato settantacinquenne – durante la giornata del primo maggio e arraffano tutti i preziosi custoditi in quell’abitazione.

Nello specifico, la banda di malviventi – difficile ipotizzare che in azione sia entrato soltanto un delinquente – hanno portato via tutto l’oro, l’argento ed alcuni orologi. Il danno non è stato quantificato con precisione, ma dovrebbe essere di circa 5 mila euro.

Fatta la scoperta, al pensionato non è rimasto altro da fare che chiedere “aiuto”. Del caso, dopo un sopralluogo che ha permesso d’appurare l’effrazione alla porta di ingresso, si stanno occupando i carabinieri.