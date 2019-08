Hanno rubato anche i cancelli delle isole ecologiche, il sindaco: "Siamo sgomenti"

Rubati i cancelli di alcune isole ecologiche realizzate a Canicattì. Dopo il furto di carburante dai mezzi lasciati in sosta nelle ore notturne nell'area dell'ex Foro Boario, adesso i criminali hanno portato via pure i cancelli di ferro che servivano a rendere accessibile lo spazio solo ai cittadini censiti. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia.

"Siamo stati informati dell'accaduto - dice il sindaco Di Ventura - e stentavamo a crederci. Purtroppo è vero e la cosa ci lascia sgomenti". Continuano, intanto, a svolgersi le riunioni tra amministrazione comunale di Canicattì, Aro Canicattì-Camastra e Rti Iseda-sea-Ecoin nel cercare di riuscire a rendere accettabile il servizio di raccolta differenziata. Da settembre, ad un anno esatto dalla consegna del servizio, dovrebbe cambiare in maniera sensibile l'organizzazione dei diversi servizi in coincidenza del rientro in città dei residenti dopo il periodo estivo.