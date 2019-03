Il furto di camion e trattore, è "caccia" aperta ai fuggitivi tre componenti della banda

Ad accorgersi del furto è stato il proprietario. Un uomo che, con grande coraggio, si è messo all’inseguimento del suo camion che trasportava il suo trattore di circa 40 mila euro. Un uomo che è riuscito anche a lanciare, e immediatamente, l’allarme. Tant’è che la polizia di Stato, pattuglie su pattuglie, ha letteralmente braccato e chiuso a cerchio il mezzo in fuga e i suoi occupanti. Quattro gli uomini – verosimilmente tutti residenti a Canicattì – che, ad un certo punto, hanno abbandonato, lungo la statale 115: fra Agrigento e Palma di Montechiaro, il camion e hanno tentato la fuga lungo l’aperta campagna. Speravano, complice l’oscurità, di farla franca. Uno di loro, però, è precipitato – mentre scappava – in un dirupo ed è rimasto seriamente ferito. E’ stato soccorso, arrestato e portato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove, ieri, risultava essere piantonato.

I poliziotti - prima durante la notte fra sabato e ieri e poi per l'intera giornata di ieri - non soltanto hanno rastrellato l’intera campagna fra il Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro, ma sarebbero anche tornati a Canicattì per effettuare dei controlli mirati. Oltre al rastrellamento e alle ricerche, è in corso una attività investigativa – da parte, appunto, della polizia di Stato - per identificare i complici del ladro ferito, ricoverato, e arrestato per furto aggravato. I poliziotti, ieri, inevitabilmente, mantenevano le bocche rigorosamente cucite. Un fitto, anzi categorico, riserbo che non ha lasciato trapelare nessuna indiscrezione. Appare scontato – fa parte della procedura investigativa del resto – che nelle prossime ore gli investigatori sentano il trentatreenne ferito e già arrestato.