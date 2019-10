Rubata una utilitaria dell'Enel, servirà per mettere a segno furti o rapine?

Servirà per mettere a segno qualche furto o rapina? Una Fiat Panda, di proprietà dell'Enel, è stata rubata, questa notte, nel centro di Canicattì. E' mistero sulla scomparsa dell'utilitaria che non è escluso, appunto, che possa venire utilizzata per fatti di microcriminalità. A tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, ma anche a livello provinciale, è stata diramata la nota di rintraccio della piccola utilitaria.

Non è la prima volta che accade nell'Agrigentino. Proprio all'inizio del mese era stato rubato, ma è stato poi subito ritrovato dalla polizia, uno scooter delle Poste. A Grotte, in via Onorevole Giglia, invece, qualche tempo prima, venne rubata una Fiat Punto di proprietà di un autotrasportatore di 47 anni.