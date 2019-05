"Ha svaligiato due abitazioni", identificato e denunciato un ventenne

E' stato ritenuto responsabile dei due furti aggravati messi a segno, nei giorni scorsi, in altrettante abitazioni di Canicattì. A denunciarlo, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento sono stati i poliziotti del commissariato cittadino. A finire nei guai, appunto, per l'ipotesi di reato di furto aggravato è stato un ventenne.

La scorsa settimana, la Volante del commissariato era intervenuta perché erano state svaligiate due abitazioni in due strade vicine. Dopo una breve attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a identificare il ventenne che - secondo l'accusa - avrebbe commesso i due furti.