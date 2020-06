L'omicidio di un pakistano a Caltanissetta, fermati due connazionali a Canicattì

Due pakistani di 40 e 21 anni accusati d'esser coinvolti nell'agguato che, a Caltanissetta, è costato la vita al connazionale trentaduenne Adnan Siddique sono stati fermati a Canicattì. Pare che si fossero spostati da Caltanissetta a Canicattì per trovare "riparo" in casa di un'amica. Il movente del delitto - avvenuto nella zona del mercato ortofrutticolo "Strata 'a Foglia" - sarebbe legato ad una questione di soldi, ad un debito della giovane vittima. Quattro le coltellate sferrate al giovane che era molto ben voluto nella zona del centro storico. Due dei presunti assassini sono stati subito acciuffati dai carabinieri di Caltanissetta. Si tratta di un 27enne, Muhammad Shoabid, e di un 32enne Alì Shujaat. Con loro è finito in carcere un connazionale che li aveva ospitati subito dopo il delitto. Gli altri due - pure loro accusati d'entrarci qualcosa nel delitto - sono stati invece fermati a Canicattì.

