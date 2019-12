Intimidazione al giornalista Sciabarrà? Savarino: "Fa rabbia che accadano fatti di questo tipo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La mia solidarietà al giornalista Cesare Sciabbarra' per gli atti vandalici subiti. Fa rabbia come ancora nel 2020, in alcune zone della Sicilia, accadano fatti di questo tipo. Episodi come questo vanno condannati fermamente e duramente. Purtroppo ancora oggi la libertà di parola ha un caro prezzo. Mi auguro che le autorità trovino presto il colpevole del vile gesto e sono vicina all'amico e stimato giornalista, Cesare Sciabbarra'.