"Forò le ruote dell'auto della madre superiora", denunciato 80enne

Danneggiamento aggravato. E’ di questa ipotesi di reato che un pensionato di 80 anni dovrà rispondere davanti ai magistrati del tribunale di Agrigento. A denunciarlo, sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì. Gli stessi agenti che si sono occupati delle indagini dopo il danneggiamento - delle ruote della macchina, una Fiat Seicento, di proprietà della madre superiora della suore Divine Vocazioniste – avvenuto a fine settembre scorso.

Allora, venne bruciato il gazebo in legno dove, nel periodo estivo, era stato organizzato il grest per bambini e vennero forati i quattro pneumatici dell’autovettura – una Fiat Seicento – di proprietà della madre superiora. Sul danneggiamento, mediante incendio, del gazebo di legno di circa 30 metri quadrati - avvenuto in contrada Santuzza-Carlino – sono ancora aperte le indagini. Fitto, anzi categorico, è il riserbo degli investigatori sull’intera vicenda.

In quello stesso giorno, la suora – che era andata sul posto per constatare i danni subiti dal gazebo – subì il danneggiamento dei quattro pneumatici della macchina che vennero forati. L’utilitaria, secondo quanto emerse allora, era stata lasciata in sosta lungo la strada che costeggia l’area interessata dall’incendio del gazebo. Le indagini, sviluppate appunto dai poliziotti del commissariato di Canicattì, hanno permesso la denuncia del presunto responsabile.