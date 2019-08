Cortometraggio sul giudice Livatino, ecco quali strade resteranno chiuse

Riprese cinematografiche sul giudice Rosario Livatino. Domani, dalle 7 alle 13, viale Reg.Margherita resterà chiuso al traffico. Lo ha fatto sapere il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura. La decisione di sbarrare la strada è stata presa per consentire al regista Angelo Sferrazza, all'organizzatore generale Tony Gangitano e alla troupe di "Associazione Arte Cinema e altro" di effettuare le riprese per un cortometraggio sul giudice Rosario Livatino.

La circolazione veicolare sarà sospesa anche in via Cattaneo e via Oliveti.

Domani, i veicoli provenienti da c.sp Umberto I e da largo Amendola, all'intersezione con largo Savoia, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra per via Cesare Battisti o a destra per parco delle Rimembranze. "Ben vengano queste iniziative rivolte a tenere vivo il ricordo del nostro eroico concittadino" - ha dichiarato il sindaco Ettore Di Ventura - .