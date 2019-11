La commissione ferma tutto, collaudo non superato: il teatro Sociale resta chiuso

E’ stata ancora una volta rinviata la riapertura del teatro sociale di Canicattì. La commissione pubblici spettacoli ferma tutto, perché la struttura non ha superato il primo collaudo. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, le prescrizioni riguardano gli interventi eseguiti in maniera parziale e difforme da quanto richiesto in precedenza.

“Si tratta di piccoli dettagli cui provvederemo in tempi celeri – ha dichiarato il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura. Tra questi qualche cartello di indicazione e divieto ed anche la sostituzione del materiale della struttura di ricovero del gruppo elettrogeno che deve essere incombustibile”. L’imprevisto ha fatto, dunque, slittare la riapertura dell’importante struttura. Nei dodici anni di apertura il teatro Sociale non è stato sottoposto a periodiche verifiche ed alla manutenzione ordinaria. Tutto questo, adesso, sta creando non pochi problemi alla struttura.