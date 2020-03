In giro con un coltellaccio, una denuncia e 2 fogli di via obbligatori

Trovati, in macchina, in possesso di un coltello a serramanico. Uno, il possessore: D. C. C. G. di 60 anni, è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l'ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ma visto che entrambi i controllati - dalle pattuglie del commissariato di Canicattì - non giustificavano la loro presenza nella città dell'uva Italia, a loro carico il questore Rosa Maria Iraci ha firmato un foglio di via obbligatorio con l'imposizione di lasciare immediatamente la città e di non farvi più ritorno, senza una preventiva autorizzazione, per tre anni.

Tanto la denuncia quanto i fogli di via obbligatori per i due uomini, già noti alle forze dell'ordine e residenti in un altro Comune, si inquadrano nell'ambito dei potenziati controlli del territorio.