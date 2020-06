"Cocaina e 47 mila euro in una cassaforte sotterrata nel cortile": arrestato 29enne

E' stato trovato in possesso - secondo l'accusa - di 95 grammi di cocaina suddivisa in più involucri, bilancini, materiale per il confezionamento delle dosi e 47.000 euro in contanti. Il tutto occultato in una piccola cassaforte sotterrata nel cortile dell’abitazione. Ha 29 anni l'incensurato di Canicattì che sabato è stato arrestato dai militari del nucleo Investigativo del comando provinciale di Caltanissetta, in collaborazione con i carabinieri del nucleo Cinofili di Palermo- Villagrazia e della compagni di Canicattì.

I carabinieri, verosimilmente a margine di un'attività investigativa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Ed è durante la perquisizione - stando alla ricostruzione ufficiale del comando provinciale dell'Arma di Caltanissetta - che sarebbe saltata fuori la droga, i soldi e il materiale. Tutto è stato, naturalmente, posto sotto sequestro: compresa la piccola cassaforte che è era sotterrata nel cortile dell’abitazione. Il giovane, al termine delle formalità d'arresto, è stato accompagnato alla casa circondariale di Caltanissetta dove dovrà restare a disposizione dell’autorità giudiziaria. Domani mattina si svolgerà l’udienza di convalida.